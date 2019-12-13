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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.

و كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 64.67 دولار للبرميل، وهو
أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.6% مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام".

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، إن تراجعا في الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.

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