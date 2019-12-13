إصابة شخص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوي

أصيب شخص، إثر حادث تصادم وقعت بين سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.