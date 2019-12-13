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تقارير ومتابعات

استقرار أحوال الطقس على محافظة الإسكندرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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تشهد محافظة الإسكندرية، استقرار الأحوال الجوية وهدوء من شدة الرياح وسطوع الشمس، بعدما شهدت بالأمس تقلبات مناخية على معظم انحاء المحافظة مصحوبة بسرعة في الرياح.

هذا ورفعت محافظة الإسكندرية درجات الاستعداد القصوى، وانتشرت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي على معظم المناطق الحيوية بالمحافظة.

كما وزعت شركة نهضة مصر، عمالها لرفع ناتج تطهير الشنايش، وإزاحة المخلفات وكسح مياه الأمطار ومنع تراكمها.

هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على شمال البلاد، وسقوط الأمطار يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة مع قلة مستوى الرؤية الأفقية بالطرق المكشوفة والطرق الصحراوية".

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، موضحا أنه تم التشديد على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك حالة من الاستنفار في أحياء الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية، وأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات المياه. 

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