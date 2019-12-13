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عالم

انتشار أمني بعدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:37 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفاد موقع "ليبيا مباشر"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعات مسلحة في سيارات تحمل شعار ما تسمى بـ"قوة العمليات الخاصة"، التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تنتشر في عدة أحياء داخلية من العاصمة طرابلس.

وأضافت المصادر، أن شوارع العاصمة الرئيسية انتشرت بها دوريات وبوابات لمقنعين.

ويأتي ذلك بعد كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، التي أعلن فيها انطلاق معركة اقتحام طرابلس وإعطاء الأوامر لقوات الجيش بالتقدم نحو قلب العاصمة.

كما يأتي في وقت أكدت فيه شعبة الإعلام الحربي، في وقت لاحق من كلمة المشير، أن منطقة التواغر باتت تحت سيطرة القوات المُسلحة، التي تتقدم باتجاه منطقة الكريمية، إضافة إلى إعلانها عن قيام 11 مسلحًا من الشباب المغرر بهم، الذين يتبعون معسكر الوفاق، بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بالجيش الوطني بمحور صلاح الدين بعد أن تواصلو مع الجيش وتم منحهم الأمان.

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