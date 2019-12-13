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مصر

اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالجيزة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض الأماكن في الجيزة، أبرزها: "حي بولاق الدكرور - شارع الهرم ومتفرعاته - شارع فيصل ومتفرعاته - مراكز ومدن شمال الجيزة - كفر طرمس" لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح السبت.

وأرجعت الشركة ذلك، لأعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم لاستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحي بولاق الدكرور وأعمال ربط توسعات محطة معالجة أبورواش الجديدة بالمرحلة القائمة.

واهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

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