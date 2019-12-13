إحالة صاحب مخزن خمور فاسدة للجنح.. والمتهم: كنت هبيعها فى الكريسماس

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة صاحب مخزن خمور فاسدة ومجهولة المصدر إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة الغش والتدليس وإدارة مخزن دون ترخيص.



واعترف المتهم في التحقيقات، أنه كان يستعد لبيع المضبوطات من الخمور فى أعياد الكريسماس لتحقيق ربح غير مشروع وأن المخزن بدون ترخيص.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من ضباط إدارة مباحث التموين، بالقبض على "جاك. م. م" 40 سنة صاحب مخزن خمور فى الزاوية الحمراء، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، والفاسدة وغير المصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثرت شرطة التموين داخل المخزن على "169 زجاجة خمور ماركات "ويسكى ـ براندى ـ آى دى"، 195 عبوة بيرة "أنواع مختلفة" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف المتهم بإدارته المخزن، دون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.