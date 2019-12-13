سول: نراقب عن كثب تحركات كورية شمالية

قالت وزارة الوحدة في سول، إنها تراقب عن كثب تحركات كورية الشمالية فيما يتعلق بتصريحاتها، احتجاجا على عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي قادته الولايات المتحدة.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية انتقد في بيان له، عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي في يوم 11(بتوقيت أمريكا)، قائلًا، إن هذا الأمر ساعد البلاد على اختيار المسار الذي يجب اتباعه مما يشير إلى أن بيونج يانج ستتخذ موقفا أكثر تشددا.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة كيم أون-هان في مؤتمر صحفي دوري: "نؤكد على الموقف الأساسي للوزارة حول مواصلة بذل كل جهد لها للمضي قدما في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء".



وأفاد بأن الوزارة تراقب تحركات معنية بالمؤتمر العام الخامس لحزب العمال الذي أعلن الشمال عن عقده في نهاية الشهر الجاري.