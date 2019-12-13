"السياحة" توافق على استيراد السيارات المستعملة للعمل بالنقل السياحى

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة وافقت على الطلب المقدم من الغرفة باستيراد سيارات مستعملة للعمل بمجال النقل السياحي بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الصنع، تفعيلا لما ورد بالمادة رقم 7 لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 سنة 2005 والخاص بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، والذي يسمح باستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج.



وكانت قد تقدمت عدد من شركات السياحة بمقترحات للتعديل على قانون التجارة رقم 118 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية التى تسمح باستيراد المركبات السياحية المستعملة لمدة عام بخلاف سنة الإنتاج، مطالبين بتفعيله مع زيادة هذه المدة إلى ثلاث سنوات، وذلك لتقليل تكلفة استيراد المركبات السياحية وتخفيف الأعباء عن الشركات، كما تقدموا بمقترح آخر لتفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وهو السماح باستيراد المركبات السياحية التى قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وما زالت هذه المقترحات تحت الدراسة.



الجدير بالذكر أن أسطول النقل السياحى فى مصر لا يتعدى سوى 99 أتوبيسا و613 ليموزين سياحي بموديل 2018.