نقابة الإعلاميين تنعى المخرج شريف السقا

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الزميل شريف السقا المخرج بالقنوات التعليمية التابعة لقطاع قنوات النيل المتخصصة.



وقال سعده في نعيه إن الإعلام المصري والعربي فقد مخرجا مبدعا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.



واختتم سعدة نعيه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر أن السقا تعرض لحادث سير مساء أمس ووافته المنية على الفور.