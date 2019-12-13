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حوادث

فريق بحث لتحديد هوية المتهمين بسرقة عيادة طبيب بأوسيم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بسرقة عيادة طبيب بأوسيم.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لتحديد هوية المتهمين من خلال فحص كاميرات المراقبة في الشارع محيط العيادة، ويناقش فريق البحث العاملين بالعيادة ومالكها وفحص العمالة السابقة بها.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغًا من "أيمن. ع"، طبيب، يفيد بسرقة مجهولين أجهزة ومبالغ مالية من عيادته الخاصة.

انتقلت قوة من مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود تبعثر في محتويات العيادة مع سلامة المداخل والمخارج، وبتفريغ الكاميرات تبين اختباء لصين في المنور حتى مواعيد انتهاء العيادة، ثم تسللا عن طريق الحمام وسرقا محتويات الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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