جاز حرفوش "خمسيناتى" بقصر المانسترلى الليلة

يستقبل قصر المانسترلي بالمنيل – التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ فى الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفل موسيقي يقدمه الفنان أحمد حرفوش وفرقته الموسيقية "إيجيبشان جاز بروجيكت".



يتضمن برنامج الحفل مزيج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز العالمية من خلال تقديم مجموعة من أشهر الأغانى والألحان فى فترة الخمسينات والستينات لأشهر الملحنين فى مصر وأمريكا فى حوار موسيقى للفنانين: محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، كمال الطويل، منير مراد، كول بورتر، هارولد آرلن وهنري مانشيني. من خلال تكوين فنى مختلف ومميز من الآلات الموسيقية كالبيانو والدرامز والكونترباص، بالإضافة إلى آلة الكلارينيت التى يعتبرها موسيقيي الجاز "ليدي" آلات النفخ الخشبية.



يشار إلى أن "أحمد حرفوش" أحد أهم مغنيين الجاز المصريين، بالإضافة إلى كونه رئيس جمعية محبى موسيقى الجاز، درس الموسيقى والغناء الكلاسيكى على يد د.لاري كاتيلين– بروفيسورالموسيقى السابق بالجامعة الأمريكية، كون فرقة "ريف باند" بالقاهرة ثم فرقة "حرفوش جاز" فى لندن، والتى لاقت نجاحًا جماهيريًا متفردًا واكتسب قاعدة كبيرة من عشاق الجاز فى مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وقدم حفلات عديدة فى العديد من عواصم العالم منها: روما، باريس ولندن.