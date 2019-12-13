-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جاز حرفوش "خمسيناتى" بقصر المانسترلى الليلة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل قصر المانسترلي بالمنيل – التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ فى الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفل موسيقي يقدمه الفنان أحمد حرفوش وفرقته الموسيقية "إيجيبشان جاز بروجيكت".

يتضمن برنامج الحفل مزيج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز العالمية من خلال تقديم مجموعة من أشهر الأغانى والألحان فى فترة الخمسينات والستينات لأشهر الملحنين فى مصر وأمريكا فى حوار موسيقى للفنانين: محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، كمال الطويل، منير مراد، كول بورتر، هارولد آرلن وهنري مانشيني. من خلال تكوين فنى مختلف ومميز من الآلات الموسيقية كالبيانو والدرامز والكونترباص، بالإضافة إلى آلة الكلارينيت التى يعتبرها موسيقيي الجاز "ليدي" آلات النفخ الخشبية.

يشار إلى أن "أحمد حرفوش" أحد أهم مغنيين الجاز المصريين، بالإضافة إلى كونه رئيس جمعية محبى موسيقى الجاز، درس الموسيقى والغناء الكلاسيكى على يد د.لاري كاتيلين– بروفيسورالموسيقى السابق بالجامعة الأمريكية، كون فرقة "ريف باند" بالقاهرة ثم فرقة "حرفوش جاز" فى لندن، والتى لاقت نجاحًا جماهيريًا متفردًا واكتسب قاعدة كبيرة من عشاق الجاز فى مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وقدم حفلات عديدة فى العديد من عواصم العالم منها: روما، باريس ولندن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

مصر ضمن أقوى 10 أساطيل جوية على مستوى العالم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أبرز الملفات المطروحة في النسخة 3 من منتدى شباب العالم

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي: المرأة ساعدتني في تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق

منذ حوالي 9 ساعات

رضوى الشربيني تعتذر عما قالته عن فاقدي البصر: "خاني التعبير"

الصور

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

image description

"مرسى علم" تمنع تجول الأغنام في شوارعها

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

image description

حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف بحي شرق الإسكندرية

image description

لأول مرة بالإسكندرية.. "إنوفنتشورز" تعلن إطلاق 11 شركة ناشئة

الأكثر قراءة

وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

الشيوخ الأمريكي يعترف رسميا بإبادة تركيا للأرمن

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

دواء جديد لعلاج اللوكيميا خال من الآثار الجانبية

من بين 5 عادات.. مشاهدة التلفزيون الأخطر على الأطفال

تغيرات جينية جديدة تؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الرئيس نيوز

"تاج".. قصة أصغر مشارك بمنتدى الشباب.. ووالدته تستعد للغناء على المسرح (صور)

استسلام 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس للجيش الوطني الليبي

طالبة إعدادي تشارك في منتدى الشباب: "مصر تحتاج الكثير من شبابها وأطفالها أيضا"

وفاة مخرج برنامج عمرو أديب في حادث سير

منوعات

كلب شجاع ينقذ أسرة من الموت حرقًا

نصائح لمحاربة احتباس الماء في الجسم

نصائح بسيطة لممارسة الرياضة في الشتاء

اكتشاف عناكب قاتلة تعيش في الأثاث

كشكول

"السلام" تضع اللمسات النهائية لخطة امتحانات نصف عام

مشيرة خطاب: لا يمكن تجاهل دور الإعلام في محاربة العنف

جامعة أسوان تحصد مركزا متقدما من بين الجامعات العربية

"حجازي" يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الحكومية الدولية بأكتوبر

إسلام سياسي

داعش يتبنى هجوم النيجر الإرهابي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

"أحفاد وأجداد.. العرق دساس".. جديد الروائى عبدالجبار عدوان

صدور الطبعة العربية لكتاب "الإنسان العارى.. الديكتاتورية الخفية للرقمية"

جاز حرفوش "خمسيناتى" بقصر المانسترلى الليلة

سيد محمود: أم كلثوم موجودة "شخصيًا" فى روايات محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك