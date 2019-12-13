تحريات مكثفة بالتنسيق مع لجنة من الحى لفحص انهيار عقار بولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحرياتها في واقعة انهيار عقار أسفر عن إصابة 5 أشخاص ببولاق أبو العلا.



وتجرى التحريات بالتنسيق مع لجنة من الحي ومحافظة القاهرة التحريات للوقوف على أسباب انهيار العقار.



تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة مفاده انهيار منزل بشارع بولاق الجديد بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مقر الحادث، وتبين انهيار عقار مكون من طابق أرضى ودورين أعلاه، وتم انتشال شخصين أحياء من أسفله، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات مخلفا 5 إصابات.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.