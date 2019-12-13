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سياسي

الزناتى: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:58 ص
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، عرض فنى جديد لأبناء الصحفيين لمسرح العرائس وورش فنية للأطفال فى الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي.

وصرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط بأن مسرح النقابة شهد إقبالا كبيرا من أبناء الصحفيين وأسرهم وقدمها فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى برئاسة السيدة عبير شلتوت.

وأشار الزناتى إلى أنه تم عرض مسرحيتين للعرائس وسبقهما ورشة فنية للأطفال فى الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت السيدة لاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التى تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، يأتى فى إطار التعاون الذى وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم فى توعية النشء، وتقدم لهم نماذجًا إيجابيًا وبث روح الانتماء.

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