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"كيا" تطلق نسخة جديدة من "كيه 5"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بدأت شركة "كيا موتورز"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، بيع النسخة الجديدة كليًا من السيارة الصالون "كيه 5" في السوق الكورية الجنوبية، لتعزيز مبيعاتها.

وذكرت الشركة في بيان أن الجيل الثالث من السيارة متوسطة الحجم طراز "كيه 5" متاح في أربع فئات بحسب المحرك، بنزين سعة لترين، وبنزين بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر، ومحرك يعمل بالغاز البترولي المسال سعة لترين، ومحرك هجين سعة لترين.

ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 24 مليون وون (20 ألف دولار) ويصل إلى 34 مليون وون، وفق الكماليات المتاحة فيا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن السيارة تتميز بنظام التعرف على الصوت ويمكن للسائق من خلاله التحكم في نظام التكييف، وفتح أو إغلاق النوافذ، وتشغيل أو إيقاف مسخنات المقعد، وسخان عجلة القيادة والعديد من الأجهزة الأخرى.

وتشمل ميزات السلامة المحافظة على السير في المسارات، والمساعدة التالية، ومساعدة تجنب الاصطدام من الأمام، والمساعدة على تجنب التصادم الخلفي عبر حركة المرور، وأنظمة المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء عند احتجاب الرؤية.

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