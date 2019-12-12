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منوعات

نصائح لمحاربة احتباس الماء في الجسم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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يصاب المرء أحيانا بانتفاخات وتورمات في أماكن عديدة من الجسم مثل العينين والوجه واليدين والقدمين، بسبب ظاهرة احتباس الماء أو الوذمة.

وهنالك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة الصحية، لذا لا بد من مكافحتها عبر اتخاذ الإجراءات التالية التي أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- إضافة فيتامين B6 إلى النظام الغذائي
لا يقلل إضافة فيتامين B6 إلى نظامك الغذائي من احتباس الماء فقط ولكنه يعزز أيضًا مناعتك وعملية التمثيل الغذائي لديك، لأنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

2- إضافة البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي
يضمن البوتاسيوم الأساسي المعدني عمل وظائف الجسم بشكل صحيح، ويساعد هذا المعدن في تحسين الإشارة الكهربائية التي تساهم في الحفاظ على توازن أداء الجسم الصحي. وبحسب الدراسات فإن التوازن الصحيح للبوتاسيوم يحد من احتباس السوائل. وتشمل الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم، الموز والأفوكادو والطماطم.

3- الماء
يمكن علاج احتباس الماء بشكل طبيعي عبر زيادة كمية المياه المستهلكة يوميًا، إذ يحسن شرب كمية 4-5 لترات يوميًا عملية الأيض ويقلل من احتباس الماء.

4- تناول الأطعمة قليلة الصوديوم
أحد الأسباب الرئيسية لاحتفاظ الجسم بالمياه هو الاستهلاك المفرط للأطعمة المالحة. يتكون الملح من مكونات مثل الصوديوم والكلوريد. يعمل الصوديوم كعامل ربط فعال، يحتفظ بالماء في الجسم ويساعد في الحفاظ على توازن صحي للسوائل لدعم عمل الخلية.

5- زيادة كمية المغنسيوم المستهلك
يحتاج جسمنا إلى معادن وفيرة لتعمل بكفاءة ويمكن للمغنسيوم أن يساعد في تعزيز وظائف الجسم. يمكن أن يدعم المغنسيوم الجيد الحد من احتباس الماء في الجسم بشكل فعال. كما أنه يساعد في تقليل تراكم الماء الناتج عن أعراض ما قبل الحيض. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على المغنسيوم، المكسرات والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والخضروات.

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