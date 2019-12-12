نصائح بسيطة لممارسة الرياضة في الشتاء

في فصل الشتاء، ليس من السهل علينا دائمًا مغادرة منزلنا الدافئ والخروج في الطقس البارد لممارسة الرياضة في الصالة الرياضية أو في الهواء الطلق، وهذا قد يتسبب في شعورنا بالتقاعس عن ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويؤثر سلبًا على صحتنا.



وليبقى الحافز في ممارسة الرياضة موجودًا لدينا في فصل الشتاء، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:



1- ممارسة الرياضة داخل المنزل

إن كنت لا تشعر بالرغبة في الخروج من منزلك بسبب الطقس البارد، حاول ممارسة الرياضة داخل المنزل، فأنت لست بحاجة لمعدات الصالة على الدوام لممارسة الرياضة، لأن الهدف الرئيسي من الرياضة هو حرق الدهون والحريرات وتنشيط الجسم.



2- ممارسة تمارين جديدة

يمكن أن تؤدي ممارسة نفس التمارين يوميًا إلى الشعور بالملل، وبالتالي، فإن الحافز في ممارسة الرياضة ينخفض يومًا بعد يوم وخاصة إن كانت ظروف الطقس لا تشجع على التوجه إلى الصالة الرياضية. ولكسر الروتين الممل، قم بممارسة تمارين من نوع مختلف مثل تمارين الرقص، أو الفنون القتالية. كما يمكنك الحرص على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تقام في مدينتك لتبقى رغبتك في ممارسة الرياضة متقدة.



3- دوّن أهدافك من ممارسة الرياضة

يعتبر تدوين الأهداف عادة مفيدة للبقاء في حالة من التحفز المستمر، وهذا ينطبق على ممارسة الرياضة. خذ قطعة من الورق واكتب عليها هدفك من ممارسة التمارين الرياضية، وعلقها بالقرب من سريرك، لتكون أول شيء تراه عندما تستيقظ في الصباح. وبحسب علماء النفس، فإن البقاء في حالة من التحفز يكون أكثر سهولة عند تدوين الهدف على ورقة ورؤيته بشكل مستمر.



4- التمرين برفقة صديق

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية برفقة شخص تحب صحبته، إلى زيادة الحافز لديك. لذا يمكنك ممارسة الجري أو ارتياد صالة الرياضة برفقة أصدقائك أو أشخاص من أفراد أسرتك، فذلك سيقلل من شعورك بالتكاسل ويزيد من رغبتك في ممارسة الرياضة باستمرار.