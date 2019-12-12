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القبلة

تنفيذي وزراء أوقاف العالم الإسلامي يتبنى مقترح مصر بشأن ضوابط الحديث

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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اعتمد المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي مقترح وزير الأوقاف، بشأن إدراج موضوع ضوابط الحديث في الشأن العام على جدول أعمال المجلس، حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إدراج الموضوع ضمن أعمال المؤتمر العام لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية القادم المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزير الأوقاف لملخص عن الموضوع أثناء انعقاد الجلسة الخاصة المغلقة لمناقشة الموضوعات، وتم تكليف وزارة الأوقاف المصرية بإعداد ورقة عمل حول الموضوع يتم عرضها ومناقشتها في المؤتمر العام للمجلس.

ومن جانب آخر أبرز التلفزيون الأردني في مختلف نشراته وقنواته الإخبارية كلمة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية في الاجتماع فيما يتصل بتأكيده على ضرورة تحصين المنابر وحمايتها من الدخلاء وغير المتخصصين وغير المصرح لهم بالخطابة، فالمنابر ليست كلأ مباحًا، ولا ينبغي أن تكون مهنة من لا مهنة له، كما ينبغي ألا تستخدم بأي حال لأغراض حزبية أو تجاذبات سياسية، وأن تفعل القوانين الضامنة لذلك في مختلف دول العالم الإسلامي، وهو ما حظي بإجماع المشاركين والحاضرين على حد سواء.

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