محمد كيلاني: هذا الشخص رشحني لغناء "يبقى إنت أكيد في مصر"

قال الفنان محمد كيلاني، إنه بدأ في الغناء منذ بلوغه سن السادسة، مؤكدًا أنه ورث موهبة الغناء من والده والذي يتمتع بصوت جيد جدًا، ولذا قدم في كورال أوبرا للأطفال.



وقال خلال لقائه في برنامج Set ON، والمذاع عبر فضائية one، إن من رشحه لغناء "يبقى إنت أكيد في مصر"، الفنان محمود العسيلي، والذي يرتبط به بعلاقة صداقة قوية، والأغنية من كلمات العسيلي ومحمد فايز، وألحانه، وعندما جاءت الفرصة عرض عدد كبير غنائها إلا أنه رشحه لها.



وعن سبب رفضه الغناء مع "العسيلي"، في إحدى الحفلات الفنية قال: "كنت وقتها في عمر الـ 18 وأغنية "يبقى أنت أكيد في مصر" نجحت جدًا مع الناس لأنها وطنية، والعسيلي كان لديه حفلة كبيرة جدًا مع الفنان اللبناني راغب علامة، وطلب مني تقديم الأغنية معه خلال الحفل واعتذرت بحجة أنني على سفر برفقة عائلتي إلا أن والدتي كذبت ذلك".



وأضاف: "اضطرني ذلك للذهاب وغنى العسيلي "مجنونة"، وطلب مني الصعود للمسرح عندما يبدأ غناء أول الأغنية، وعندما بدأ العسيلي الغناء، وانتظر صعودي كنت خائفا ولم أصعد فأعادها مع نظرة قوية منه استدعتني للصعود للمسرح خوفًا من نظرته، والجمهور وقتها استقبلني بشكل جيد جدًا".

