"أبو القمصان" تطالب بتدخل الرئيس: "كيف لا توقع المرأة عقدها إلا بولي؟"

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية أثبتت قوة وشجاعة، وصمدت أمام الزلزال الاقتصادي والسياسي الذي تعرضت له مصر في السنوات الأخيرة، وسندت بلدها.



وأضافت نهاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك رابط شديد بين 30 يونيو وبين قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أنه قبل ثورة 30 يونيو تشكلت لجنة في وزارة العدل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، مردفة: "قدموا مشروع قانون من أسوأ ما يمكن، كان هيرجع بمصر إلى الوراء 100 سنة".



ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر دور المرأة، ويقدم كل ما يستطيع القيام به كقرار سياسي يدعم المرأة، مثل نسبة تمثيل المرأة في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية، مردفة: "لكن ما بعد الرئيس لسنا راضيين عن الأداء على الإطلاق، فالمؤشرات العالمية تشير إلى أن وضع المرأة المصرية في مكانة أقل مما تستحقها.



وأردفت: "كل المسودات المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية سيئة جدًا، كيف نناقش حتى الآن أن المرأة لا توقع عقدها إلا بولي؟ كيف تكون المرأة وزيرة تخطيط تخطط للبلد كلها، لكن لا يمكنها التخطيط لحياتها الشخصية؟".



وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المغربي، أعطى للمرأة الرشيدة حق الولاية تمارسها حسب اختيارها.



