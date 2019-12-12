قبل "منتدى الشباب".. مؤتمرات عالمية استضافتها شرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري.



شهدت مدينة شرم الشيخ، التى اختارتها منظمة اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة عالمية، العديد من المؤتمرات الدولية والعالمية على مدار السنوات السابقة أهمها:



ـ مؤتمر عدم الانحياز

عقدت حركة عدم الانحياز اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية يومي 9 و10 من شهر مايو عام 2012، في مدينة شرم الشيخ حيث استعرضت مصر في مؤتمر وزراء الخارجية أهم الإنجازات التى حققتها دول الحركة خلال رئاستها، كما ناقش المؤتمر من خلال أربعة محاور موضوعات خاصة بإصلاح الأمم المتحدة، وقضايا الأمن وعددا من القضايا الإقليمية وبؤر النزاعات والتوترات في العالم، منها الصومال وسوريا وبعض دول أمريكا اللاتينية إلى جانب العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.



ـ المؤتمر الاقتصادي

استضافت مدينة السلام المؤتمر بدايةً من عام 2015 حتى 2018، بمشاركة دول العالم ومنظمات دولية، وجاء بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر في يونيو 2014.



ـ مؤتمر التنوع البيولوجي

استضافته مصر لأول مرة، وكانت أول دولة عربية وأفريقية ترأس المؤتمر على مدار عامين (2018-2020)، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على الاتفاقية حيث شهد المؤتمر إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء كنموذج للمدن المستدامة والتوسع فيها.



ـ منتدى أفريقيا: استضافته شرم الشيخ عدة دورات آخرها عام 2018.



القمة العربية الـ26

عقدت في شرم الشيخ عام 2015، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتناولت موقف القادة العرب إزاء العديد من القضايا والتطورات التى تشهدها عدة دول عربية ومنها اليمن وسوريا وليبيا إلى جانب دور وأداء جامعة الدول العربية فى المرحلة المقبلة.



ـ المؤتمر الدولي السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي عام 2017

عقد لأول مرة في دولة عربية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 800 مشارك من حوالي 95 دولة، ونظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي المصري.



ـ المؤتمر الدولي للفساد

على مدار 3 أيام ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في أكتوبر 2017 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد في 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون.



وحضر المؤتمر وزير العدل النيجيري، ونائب وزير العدل لجمهورية الصين الشعبية، والنائب العام لسلطنة عمان، ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد لدول الكويت والعراق وتايلاند وتوجو ومنغوليا.



ـ القمة العربية – الأوروبية

عقدت في شهر فبراير 2019، ويترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وتجمع لأول مرة رؤساء دول وحكومات الطرفين.



ـ منتدى شباب العالم

انطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب فى نسخته الأولى أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.