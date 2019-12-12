أنغام على موعد في "سمرات موسم الرياض" مع عبدالله الرويشد

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير في "سمرات موسم الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



ويشارك أنغام، خلال الحفل الفنان الكوتيي عبدالله الرويشد، والمقرر إقامته يوم 4 يناير في منتزه الثمامة البري، محمية الملك خالد الملكية.



ومن المقرر أن يؤدي النجمان خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيهما التي عرفها الجمهور والتي تجمع ما بين القديم والحديث.



وكانت أنغام، قد أحيت يوم الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وحقق الحفل نسبة نجاح كبيرة جدًا، وشاركها فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان وليد الشامي.

