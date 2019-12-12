آمنة نصير: الأزهر أُبتلى بحالة من الترهل في التعليم الجامعي

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر اُبتلى في المرحلة الأخيرة بحالة من الترهل في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هناك تراجع في الفكر والعملية التعليمية بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، رغم تطوير المناهج على الورق.



وأضافت "نصير" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية " صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أنها تأمل أن ينهض الأزهر بالعملية التعليمية في مصر بالكامل، مشيرة إلى أن الأزهر ليس في حاجة لإعداد كليات الطب والهندسة، ولا بد أن يقتصر دوره على العلوم الدينية، على حد قولها.



وتابعت: "أتمنى أن تكون كل مؤسسة الأزهر مثل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المعروف بالفكر المستنير".

