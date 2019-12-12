حماقي يشعل ليل المملكة بأكبر حفلات موسم الرياض (صور)

أحيا المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقدم حماقي، خلال الحفل الذي حضره حشد هائل من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين عددًا كبيرًا من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل معها الجمهور بشكل كبيرًا ورددوا كلمات أغانيه.



من ناحية أخرى، طرح حماقي مؤخرًا أغنية "راسمك في خيالي" وهي إحدى أغاني ألبوم "كل يوم من ده"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، والتوزيع الموسيقي والمكساچ لـ"تميم"، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.



واستطاع حماقي أن يكسر بهذا الكليب حاجز الـ2 مليون مشاهدة، حيث حقق هذا الرقم بعد أربعة أيام من طرحه.