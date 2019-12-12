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اليوم.. "تجارية الإسماعيلية" تناقش المبادرة الرئاسية مع اتحاد الغرف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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اجتمع اليوم أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مع أمين اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز تناول اللقاء الوقوف على الخطوات النهائية من تنفيذ الغرف التجارية على مستوى الجمهورية المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى وتنشيط الاستهلاك ابتداءً من مطلع يناير المقبل وتستمر حتى يونيو 2020.

شهد اللقاء هيئة مكتب مجلس سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة الدكتورة دينا ياقوت وأماني فرحان، سكرتير المجلس، وولاء محمد عضو مجلس سيدات أعمال الإسماعيلية.

وقال عثمان إن الغرفة ستعقد لقاءات مع التجار والسلاسل التجارية والمناطق الصناعية بالمحافظة الأسبوع القادم لدفع الصناعة الوطنية من جهة وتوفير السلع للمواطنين من جهة أخرى، علمًا بأن نسبة التخفيض لصالح المستهلك لن تقل عن 10٪ في كافة القطاعات الاستهلاكية والسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

أكد أحمد عثمان أنه سيتم توزيع استمارات المشاركة بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسماعيلية برئاسة حامد ابراهيم وكيل وزارة التموين على التجار وسلاسل المحلات التجارية، لرصد عدد المشاركين فى مبادرة الرئيس لدعم الصناعة الوطنية.

أشار رئيس غرفة الإسماعيلية إلى أن المبادرة ستكون عاملا مهمًا في تحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومى وزيادة الاستقرار فى السوق والذى نجح فى الفترة الأخيرة فى تحقيق رضا المواطن.

ومن المتوقع أيضًا أن يجتمع المكتب التنفيذى لغرفة الإسماعيلية لتوزيع المهام وسرعة التحرك فى عمل اللقاءات والانعقاد الدائم فيما يخص نجاح مبادرة الرئيس والتى سيكون لها دور فى استكمال المشروعات التنموية وتحقيق ضبط وخفض الأسعار وتنشيط المنتج المحلي.

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