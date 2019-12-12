كريم العمري في أسوان لتصوير "ختم النمر"

سافر الفنان كريم العمري إلى محافظة أسوان؛ لتصوير مشاهده في مسلسل «ختم النمر» بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، المقرر عرضه في يناير المقبل.



وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ«45» حلقة للعرض في الموسم الشتوى، ويعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسني في الدراما التليفزيونية.



«ختم النمر» تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، من إنتاج شركة سينرجي.



شارك العمري في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بأدوار مختلفة منها فيلم الممر ومسلسلات «الزوجة 18» و«نصيبي وقسمتك 2، 3» و«لدينا أقوال أخرى».



ومن المنتظر أن يشارك الفنان كريم العمري، الفنان أمير كرارة في مسلسله الجديد «الاختيار» لتجسيد بطولة الشهيد العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة «103 صاعقة» الذي استشهد في هجوم إرهابي برفح.