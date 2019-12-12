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محطة تل أبيب

الليكود يرد على اتهامات جانتس لنتنياهو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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رفض حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، اتهامات بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض".

وقال "الليكود"، اليوم الخميس، إن نتنياهو وافق على قبول أي تنازل لتشكيل حكومة وحدة، مشيرًا إلى أن جانتس كان يتعمد إحباط تلك المحاولات، وجر الدولة إلى الانتخابات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويأتي رد الليكود، بعد اتهام جانتس، لنتنياهو، بالتسبب في مأساة سياسية لإسرائيل، وسعيه للانتخابات الثالثة من أجل الحصانة.

وأوضح الليكود أن الطريق الوحيدة لتشكيل حكومة إسرائيلية واسعة هو التصويت لصالح الليكود في الانتخابات المقبلة.

واتهم جانتس، نتنياهو، بأنه سبب مأساة سياسية تعيشها إسرائيل، وجرها لانتخابات ثالثة من أجل الحصول على الحصانة لمنع محاكمته في قضايا الفساد.

وأعلن الكنيست، منتصف ليلة أمس، رسميًا، حله، والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يوما، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.

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