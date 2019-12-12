آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مشيرة إلى أنه من أسس هذه الصلاحية أن يبقى باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة.



وأضافت "نصير" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن الإنسانية والعالم المعاصر كل يوم في شأن، متسائلة: "هل الأزهر يواكب هذا الشأن الجديد الذي هو جزء من الحياة المعاصرة؟".



وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الأزهر لا يواكب الشأن الجديد للحياة المعاصرة، متسائلة: "أين هو المجتهد الأزهري الآن من قضايا العصر؟".

