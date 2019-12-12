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محافظات

إيداع قطع أثرية عثر عليها داخل مركز طبي في مخازن إهناسيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:27 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قررت النيابة العامة ببني سويف، مساء الخميس، إيداع عدد من القطع الأثرية عثر عليها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوى بمركز الفشن، جنوب المحافظة، بالمخزن الأثري بإهناسيا المدينة بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن، وإعدام قطع أخرى مقلدة.

وكشفت اللجنة الأثرية المُشكّلة من النيابة العامة ببنى سويف فى المحضر رقم 5062 لسنة 2019، فى واقعة العثور على صناديق خشبية بداخلها تماثيل ولوحات يشتبه فى أثريتها داخل مركز طبي للغسيل الكلوي بمركز الفشن أثرية 45 قطعة (عملة صغيرة الحجم من المعدن) تعود للعصر البطلمي، و46 قطعة عملة من المعدن متوسطة الحجم تتراوح متوسط قطرها 2 سم تعود للعصر البيزنطي و31 قطعة عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الروماني، وصندوق خشبي مفكك إلى أجزاء وفى حالة سيئة وبه كسور وشروخ وعليه نقوش ويرجع للعصر الروماني.

كما كشفت المعاينة الأثرية وجود قناع يمثل وجه رجل ذو شعر أسود يعود للعصر اليوناني، و6 وجوه خشبية بها بعض الألوان مختلفة المقاسات ويرجع للعصر المتأخر، وهناك تابوت خشبى مكون من جزئين له غطاء وقاعدة عليه بعض الكتابات الهيروغلفية يرجع للعصر المتأخر، ووجود 3 ثماثيل خشبية تمثل هيئة أدمية وتمثال خشبى متوسط الحجم على هيئة أدمية بالوضع الأوزيرى به شروخ كثيرة وترجع للعصر المتأخر.

وتبين للجنة وجود 157 حبات من عقد زرقاء اللون حديث الصنع غير أثرية وعقد آخر مكون 44 حبة حديث الصنع غير أثرية و44 تمثال مقلد لتماثيل صغير ومتوسط الحجم وتمثال على شكل رأس آدمي من الجبس غير أثرى، وجزء صغير من الفخار حديث الصنع وغير أثرى، و9 ثماثيل من الخشب مختلفة الأحجام والأشكال غير أثرية، و13 عملة معدنية غير أثرية، وتمثال من الخشب لسيدة عليها ألوان حديثة وتمسك بيدها طائر غير أثرى، و5 أواني من النحاس حديثة الصنع وتمثال من النحاس ولوحة من الجبس عليها كتابات ونقوش و14 تمثال جبس مختلف الأشكال والأحجام حديث الصنع ورأس من الجبس حديث الصنع وغير أثرية.

واكتشفت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بنى سويف، أمس الأربعاء، عددًا من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن أثناء القيام بعملية المتابعة
والإشراف على المراكز الطبية الخاصة، وأثناء المرور وبسؤال ممرضة المركز في ظل عدم تواجد المدير عن مخازن ومستلزمات الغسيل وبفتح إحدى الغرف فوجئت الحملة بعدد من التماثيل واللوحات التي يشتبه في ثريتها، قبل أن يتم التحفظ على المضبوطات واستدعاء الشرطة.

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