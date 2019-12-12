حسين الجسمي يبدأ العام الجديد بحفل غنائي بموسم الرياض

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في مطلع العام الجديد.



ويشارك حسين الجسمي خلال الحفل، الفنانة المغربية أسما لمنور، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 يناير في منتزه الثمامة البري، محمية الملك خالد الملكية.



ومن المتوقع أن يقدم النجمان عددا كبيرا من أغانيهما التي اشتهرا بها منذ دخولهما عالم الغناء.



وكان آخر حفلات حسين الجسمي بالسعودية يوم 25 نوفمبر، والتي أقيمت بمركز فهد الثقافي في مدينة الرياض، وشاركه فيها أبو بكرسالم وبلقيس فتحي.

