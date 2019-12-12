تعليق ناري من "الحلفاوي" على مباراة الزمالك وبيراميدز

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بتغريدة علق من خلالها على الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدوري العام المصري.



وغرّد الحلفاوي، قائلا: "شوط مشدود.. التوتر سيد الموقف مما يزيد الأخطاء وسرعة فقدان الكرة، باستثناءات فردية مثل ساسي في الزمالك وتراوري في بيراميدز".



وأضاف: "الزمالك كان الأقرب للمرمى، سنشاهد في الشوط الثاني مزيدا من التركيز وتوترا أقل بناء على تعليمات المدربين، شوط المدربين، سنعرف أيهما أكثر قدرة على حل الشفرة".



كما علق على نتيجة المباراة، قائلا: "عادلة".



يُذكر أن الزمالك تقدم على نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء.

