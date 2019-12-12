جانتس: إسرائيل تعيش مأساة سياسية بسبب نتنياهو

هاجم بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، قائلا إنه السبب الرئيسي للتوجه إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام.



وأضاف: "ما يحدث في إسرائيل الآن مأساة سياسية من قبل رجل واحد وهو نتنياهو، الذي فضل بقائه في المنصب والحصول على الحصانة، عن أمن إسرائيل" حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأكد جانتس أن حزبه سعى للتوجه إلى حكومة وحدة طوال المفاوضات، بينما الليكود كان يبحث عن التوجه للانتخابات.



وأعلن الكنيست، منتصف ليلة أمس، رسميًا، حله، والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يوم، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.