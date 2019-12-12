وفاء الكيلاني تبهر جمهورها بإطلالتها الجديدة.. صور

خضعت الإعلامية وفاء الكيلاني، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورا منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت وفاء الكيلاني، بتسريحة شعر مرفوعة وماكياج قوي أظهر ملامحها، واختارت فستان رمادي لامع وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها الذيت تغزلوا في جمالها وأناقتها، مطالبين بتغيير إطلالتها الدائمة، حيث إن وفاء تعتبر من أكثر الإعلاميات التي تظهر بلوك موحد خلال برامجها.



وكان آخر أعمال وفاء الكيلاني، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.



