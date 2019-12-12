إدراج اسم عبد المنعم مدبولى فى مشروع "عاش هنا" بمصر الجديدة

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الفنان عبد المنعم مدبولى، في مشروع "عاش هنا"، وعنوانه 23 شارع ابن قلاوون مصر الجديدة.



عبد المنعم مدبولى، ولد بحى باب الشعرية فى 28 ديسمبر 1921، درس فن النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية، التحق بالمعهد العالى لفن التمثيل العربى عام 1945 وتخرج منه فى عام 1949.



مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.



بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحاني والكسار.