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تفاصيل مسلسل "منزلي" للنجمة ديميت أوزديمير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:09 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تواصل النجمة التركية ديميت أوزديمير، تصوير مسلسلها الجديد "منزل"، والذي تشارك فيه مع النجم التركي إبراهيم تشيليكول.

وقصة المسلسل تدور حول "زينب"، التي تؤدي شخصيتها ديميت، وهي فتاة ولدت في عائلة فقيرة والدها يمنعها من الذهاب إلى المدرسة لسبب ما وستعمل مع والدتها في تنظيف المنازل، وتقوم إحدى العائلات الغنية التي تعمل والدتها لديهم بتبنيها لتكمل تعليمها، وتعيش معهم كالأميرات وتترك أهلها الحقيقين.. بعد إكمالها لتعليمها ستبدأ الحقائق تجتمع لتظهر أمام الفتاة المسكينة.

وتحاول ديميت، البحث عن والدتها الحقيقية هل هي التي ربتها أم التي أنجبتها وعانت معها الكثير، ويوجد شخص في الحي الذي ولدت به وشخص آخر في الحي الذى كبرت فيه.. إلى أيا منهم سيسحبها القدر؟.

قصة المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية للكاتبة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب "عروس إسطنبول"، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية "عروس بيروت"، والمعروضة حاليًا.

يذكر أن ديميت أوزديمير، تألقت في دورها بمسلسل "الطائر المبكر"، والذي عرض مؤخرًا وحقق نسبة نجاح كبيرة وتم ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.

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