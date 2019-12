توم هاردي ينشر صور دعائية لفيلم "Venom"

أشاد موقع we got this covered بالنجاح غير المسبوق الذي حققه فيلم" Venom".



ويتطلع المشجعون ومحبي الأفلام بحماس إلى استكمال الفيلم إلى سلسة من الأجزاء كما ينتظرون النسخة الجديدة بفارغ الصبر، وسيقدم أحد الأشرار الأكثر شهرة من أساطير أمثال "carang marvel".



ولا يُعرف سوى القليل عن الإصدار الأول من التمثيل الحي للشخصية التي ستظهر في الفيلم، يجسد الممثل الأمريكي "وودي هارلسون" الشخصية في الإصدار الأول.



ونشر الممثل العالمي "توم هاردي" بعض الصور من الفيلم، ثم حذفها، لكن بعض المعجبين المغامرين قاموا بنسخ الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.



تظهر الصور الممثل الإنجليزي "أندي سركيس" وهو يدير مشهدًا يقع في بيئة زاحفة في ليلة مظلمة ضبابية، كان هذا هو المكان الذي تم فيه أخذ كليتوس بعد تعذيب كلب العائلة، وقتل جدته، وإساءة معاملة والدته وشاهد والده يضربها حتى الموت، ثم يُرسل إلى السجن بسبب ذلك.



وطور كليتوس فلسفته الحياتية وأنه لا شيء مهم، والحياة لا معنى لها، والمجازر والدمار هي "الحرية المطلقة".