157 مليونًا حصيلة ميناء الأدبية خلال نوفمبر الماضي

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 419 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن "زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح" وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وإكسسوار التليفون المحمول.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليونا 279 ألفا 699 جنيها بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 122 مليونا و959 ألفا 268 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة (أرباح تجارية وصناعية) حوالى 20 مليونا 476 ألفا 972 جنيها.



كما تم تصدير 60 شهادة جمركية صادر، كان أغلبها عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وتم تحصيل رسم صادر قدره مليون و771 ألفا 188 جنيها.



وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر نوفمبر 2019 حوالي 157 مليونا و715 ألفا و940 جنيها.