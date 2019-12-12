"حرب الشائعات وخطر الإرهاب" بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "حرب الشائعات ورأي الإسلام فيها" وتحدث سيد مرتضى عن الشائعات وأمانة الكلمة وحقيقة الشائعات والهدف منها وأسباب إنتشار الشائعات وخطر الشائعات علي الفرد والمجتمع وكذلك موقف المسلم من الشائعات، بالإضافة إلى إقامة دورى ثقافى بين طلاب المكتبة فى المعلومات العامة وسؤال كيف تقف الشائعة عندك، أعقبها ورشة رسم عن الظل، وذلك بمدرسة التحرير الثانوية بالطود.



وبالتعاون بين قصر ثقافة الأقصر وجمعية المصري للتنمية والتدريب بالأقصر، عقدت ندوة عن "خطر الإرهاب" حاضر فيها أحمد نوبي حنضلانة" رئيس الإدارة المركزية للإعلام "، جمال أبو المجد "معلم خبير بالتربية والتعليم" فضيلة الشيخ مصطفى أحمد أمين "إمام وخطيب بمديرية الأوقاف"، أدارت الندوة أسماء مناع مدير عام مركز إعلام الأقصر سابقًا، أوضحوا فيها ماهو الإرهاب ودوافعه وأنواعه وأسباب، وأن الإرهاب صناعة دولية ودور المواطن في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة،



بدأ جمال أبو المجد حديثه بمفهوم الإرهاب لغةً واصطلاح ودوافع على المستوى الشخصي والمجتمعي والثقافي وأسبابه سواء فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو عقائدية ونتائجه من حيث إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وتعطيل التنمية وإشاعة الفوضى في المجتمع، بينما أضاف أحمد حنضلانة بأن هناك فرق بين الإرهاب والكفاح المسلح وأوضح أهم المنظمات الإرهابية الدولية وكيفية مقاومة الإرهاب، وكشف فضيلة الشيخ مصطفى أمين الستار عن الإرهاب وتحدث عن نشر الوعي السليم في الأسرة وأهمية إتقان العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج، وفى الختام أقيم حوار مفتوح بين الحضور والمحاضرين، وذلك بنادى التجديف.