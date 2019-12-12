منها "أيقونة السلام".. معالم تزين مدينة شرم الشيخ

تمتاز مدينة شرم الشيخ بالمعالم السياحية التى تجذب كافة الجنسيات من كافة أنحاء العالم وتضم "أيقونة السلام" أو كما يُطلق عليها "جدارية الترحيب" وتقع بطريق المطار بميدان السلام في مدينة شرم الشيخ



أيقونة السلام

صممت أيقونة السلام عام 2015 خلال استعدادات مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الاقتصادي لكي تكون رسالة ترحيب وسلام للعالم، بأن سيناء أرض السلام حيث أنشأها أحد رجال الأعمال بتكلفة 2 مليون جنيه، وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء، الجزء الأوسط كتب عليه مرحبًا بكم بجميع لغات العالم، والجزء الأيمن خريطة لشرم الشيخ، والأيسر خريطة مصر، وعلى جانبيها مجموعات من النخيل واللاند سكيب، والإضاءة،

تحيط بالأيقونة نافورة راقصة، وتعتبر أطول وأكبر أيقونة سلام على مستوى العالم، إذ يبلغ طولها 34.5 مترًا، وصممت على شكل عناقيد من الجرانيت الأسود تحمل أوراق اللوتس يعلوها ثمانية أجنحة مستوحاة من أجنحة الإله رع، والتي تحمل الكرة الأرضية بقطر 10 أمتار عليها خريطة العالم من الصلب الذي لا يصدأ محدد عليها موقع مصر باللون الذهبي، ويطير فوقها الحمام الذي يحمل أغصان الزيتون رمزًا للسلام.



تشير الأجنحة الثمانية إلى الاتجاهات الرئيسية للمدينة، وقد أضافت الأيقونة بجانب رمزيتها للسلام شكلًا جماليًا يزين الطريق المؤدي إلى مطار شرم الشيخ الدولي.



خليج نعمة

يقع في قلب مدينة شرم الشيخ، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية التي تجذب السياح بسبب تمتعه بكثيرٍ من الميزات السياحية والبيئية، أهمها مياه البحر الممتلئة بالشعب المرجانيّة، والجو الدافئ على مدار العام، والرمال الناعمة فضلا عن المزارات السياحية بشارع خليج نعمة.



خليج القرش

سمى بهذا الاسم بسبب عيش أسماك قرش في هذا الخليج قبل حوالي اثنتي عشرة سنة بحسب روايات كثيرة ويمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجعات السياحية المعروفة على مستوى العالم.



محمية رأس محمد

تقع عند النقطة التي يلتقي فيها خليج العقبة وخليج السويس، في الجهة الجنوبيّة من سيناء، وتبعد عن المدينة حوالي اثني عشر كيلومترًا، وتعدّ من أهمّ وأشهر معالم المدينة، وقد أُعلن عنها كمحمية طبيعية في العام 1983م، وتصنّف حاليًّا كمحمية للتراث العالميّ، وتبلغ مساحتها حوالي ثمانمئة وخمسين كيلومترًا، وتتضمّن أيضًا جزيرتيّ تيران وصنافير.



محمية نبق

تقع في المنطقة التي تفصل شرم الشيخ عن مدينة دهب، ووادي أم عدوي، وتبلغ مساحتها حوالي 600 كيلومترٍ، وتبعد حوالي 500 كيلومتر عن القاهرة، وخمسة وثلاثين كيلومترًا عن شرم الشيخ، وأُعلنت كمحمية طبيعية في العام 1992م.



رأس نصراني وهضبة أم السيد

تتميز بالطبيعة الساحرة والجبال الشاهقة والسواحل ذات الرمال الذهبية، وتتميّز بكثرة الشعاب المرجانية إذ تقدر شعابها بمئتين وخمسين شعبًا، بالإضافة إلى الأنواع المتعدّدة من الأسماك والكائنات البحرية.



مجمع ألف ليلة وليلة

مجمع تجاري سياحي مغلق في منطقة هضبة أم سيد، فيه الكثير من المطاعم، والمقاهي، والمحلات التي تبيع التحف الأثرية والتذكارية، كما يتظّم داخله الكثير من الحفلات الغنائية، كما يحتوي على سينما لعرض أحدث الأفلام العربية.



متحف شرم الشيخ

يسلط المتحف الضوء على هذه المدينة مبرزًا دورها المهم في كثير من النواحي التاريخية والأثرية، ويعرض سبعة آلاف قطعة أثرية منذ العصر الفرعوني إلى العصر الحديث، وفيه سبع قاعات العرض السينما والمسرح، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى البازارات والمحلات التجارية والمكتبات التي تعنى بالطفل والأسرة، وبه محطات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، ومخازن لحفظ القطع الأثرية.