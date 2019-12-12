علي حميدة ينتقد المذيعين: "بيسألوني أسئلة سطحية"
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:40 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
انتقد الفنان علي حميدة، أداء المذيعين معه، قائلًا إنهم يوجهون له أسئلة سطحية، وبالتالي فإن الإجابات لا تكون لها قيمة لدى الجمهور.
وأضاف حميدة، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار": "السائل هو من يحتم على المجميب الإجابة التي لها قيمة، أنا بعد العمر ده كله، المحاور بيسألني دخلت المعهد إزاي واسمك الكامل إيه".
وجاء انتقاد حميدة، للمذيعين، تعقيبًا على ما قالته الإعلامية أماني القصاص بأنها لم تقتنع بأي من لقاءاته السابقة.
وفي سياق آخر، أبدى حميدة، انزعاجه من اشتهاره بأغنية لولاكي، قائلًا: "عملت أغاني أحسن من لولاكي بكتير، لكن لولاكي اللي اشتهرت، لدرجة بمشي في الشارع مبيعرفوش اسمي بيعرفوني بأغنية لولاكي، أو علي لولاكي".
أما عن سر غيابه 30 سنة عن الساحة الغنائية، قال حميدة، إنه كان عاجزًا عن سداد الضرائب، ورغم علاقاته برؤساء جمهورية، إلا أنه لم يكن يطلب من أي منهم مساعدة، لأنه ليس "متسولًا". شاهد
وأضاف حميدة، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار": "السائل هو من يحتم على المجميب الإجابة التي لها قيمة، أنا بعد العمر ده كله، المحاور بيسألني دخلت المعهد إزاي واسمك الكامل إيه".
وجاء انتقاد حميدة، للمذيعين، تعقيبًا على ما قالته الإعلامية أماني القصاص بأنها لم تقتنع بأي من لقاءاته السابقة.
وفي سياق آخر، أبدى حميدة، انزعاجه من اشتهاره بأغنية لولاكي، قائلًا: "عملت أغاني أحسن من لولاكي بكتير، لكن لولاكي اللي اشتهرت، لدرجة بمشي في الشارع مبيعرفوش اسمي بيعرفوني بأغنية لولاكي، أو علي لولاكي".
أما عن سر غيابه 30 سنة عن الساحة الغنائية، قال حميدة، إنه كان عاجزًا عن سداد الضرائب، ورغم علاقاته برؤساء جمهورية، إلا أنه لم يكن يطلب من أي منهم مساعدة، لأنه ليس "متسولًا". شاهد