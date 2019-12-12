"أتوبيس الفن" يصحب الطلاب إلى المتحف المصري

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية؛ حيث نظم قصر شهداء ٢٥ يناير لثقافة الطفل يوم ثقافي بمدرسة جيل الحرية التجريبية احتفالا بالعام الميلادي الجديد تضمن عدد من الورش الفنية منها ورشة لعمل نتيجة العام الجديد بورق الكانسون.



تضمن الاحتفال نصائح عدة يجب تطبيقها فى حياتها، ورشة لعمل كروت معايدة للعام الجديد، إلى جانب حوار مفتوح عن "كيفية استقبال العام الجديد وأحلام التلاميذ وأمنياتهم التي يسعون لتحقيقها".



نظم أتوبيس الفن الجميل زيارة تثقيفية لطلاب مدرسة الفجر الابتدائية لزيارة للمتحف المصري والتعرف على تاريخ مصر الحربى وتضمنت تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر باستخدام ألوان الباستيل الزيتية.