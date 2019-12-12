الجيش الليبي يتصدى لتركيا (فيديو)

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن محاربة القوات المسلحة لتركيا مستمرة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن تركيا دعمت الجماعات الإرهابية في بنغازي بشتى الطرق، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني لديه أدلة على أن تركيا دعمت الميليشيات التي كانت في بنغازي، مؤكدًا أنها قامت بمعالجة كل جرحى الكتائب الإرهابية من الليبييين وغير الليبيين، الذين جرحوا خلال المعارك ضد الجيش في بنينا.

وأكد الجيش الليبي، أنه على استعداد التصدي لأي عدوان تركي وردع أي معتد على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الاتفاق الأمني بين تركيا والوفاق يهدد ليبيا وجيرانها.

ولفت المتحدث باسم الجيش، لتحول الدعم التركي للميليشيات في طرابلس من السر إلى العلن كما أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبية عن صدور أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.



