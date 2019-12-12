بكري يكشف سبب تأجيل التعديل الوزاري.. ويؤكد: البعض يروج لنفسه كذبا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديلات الوزارية جاهزة، وكان من المفترض عرض التشكيل على مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تم التأجيل بسبب منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ومنتدى شباب العالم.



ولفت بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن رئيس الوزراء باقي في منصبه، مردفًا أن البعض يروج لنفسه على فيسبوك بأنه سيشملهم التشكيل، لكن لا صحة لتلك الأخبار.



وأكد أن التعديل الوزاري لن يكون محدودا، كما ستشمل الأيام المقبلة مزيدا من تفعيل الأدوات الرقابية والأحزاب السياسية والهيئات المعنية، وسيتم صياغة لمنظومة متناغمة بدون صراعات أو أي إعاقة لحل مشاكل الجماهير.

