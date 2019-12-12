المشدد 5 سنوات لعاطل روج أقراصًا مخدرة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة المواد المخدرة (1000 قرص مخدر الترا وترامادول وسلاح أبيض) في السلام.



البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من القبض على "يحيى.ع" 35 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، وذلك أثناء قيامه بترويج الأقراص المخدرة على أحد عملائه فى المنطقة، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة 300 قرص مخدر الترا و700 قرص ترامادول وهاتف محمول وسلاح أبيض.



بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.