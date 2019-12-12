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نجل خالد صالح يكشف عن واحدة من أمنياته المستحيلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:09 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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شارك أحمد نجل النجم الراحل خالد صالح، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة استخدم فيها برنامج "فوتوشوب".

وظهر "أحمد" في الصورة واقفا إلى جوار والده النجم الراحل.

وعلق أحمد خالد صالح على الصورة، قائلًا: "رحمة الله عليك يا حبيبي، صورة فيها واحدة من أمنياتي المستحيلة، ربنا يجمعنا بكل حبايبنا على خير".

يُذكر أن الفنان الشاب أحمد خالد صالح يشارك في بطولة فيلم "شريط 6" للمخرج محمد سلامة، ويجسد "أحمد"، خلال الأحداث شخصية مريض يعالج بمصحة نفسية، ويتزوج من الفنانة تارا عماد، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي لايت، يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

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