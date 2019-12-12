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من أمام الكعبة.. سعد الصغير يدعو لشعبان: "ربنا يرحمك يا وزير الحنية"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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شارك الفنان سعد الصغير، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له أثناء أداء العمرة؛ حيث دعا للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

وظهر سعد الصغير، في الفيديو مرتديا ملابس الإحرام، قائلا: "يا عم شعبان ربنا يرحمك ويغفر لك يا أطيب خلق الله وقفت جنب ناس كتير، أنا أول واحد وقفت جنبي، مكنش حد يعرفني، ربنا يرحمك ويغفر لك".

وعلق "الصغير" على الفيديو، قائلا: "عم شعبان عبدالرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك، يا وزير الحنية يا طيب يا أبسط حد في الدنيا، النهاردة وأنا بعمل عمرة فضلت أدعيلك والله إحنا وكل الناس اللي معايا".

وأضاف: "أنا مقدرش أنساك وأنا عارف إنت كنت بتحبني قد إيه، ربنا يرحمك يا عم شعبان يا رب، وإنت في أحسن مكان في العالم دلوقتي".

يُذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، توفي عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، بالإضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمطرب عبدالباسط حمودة، والمطرب محمود الليثي.

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