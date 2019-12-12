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إياد نصار يوضح حقيقة مشاركته في "حارس الجبل" ويكشف عن آخر أعماله

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان الأردني إياد نصار، عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل بعمل فني جديد، والذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.

ورفض إياد نصار خلال لقائه في برنامج "et بالعربي"، الكشف عن تفاصيل العمل، مكتفيًا بالإعلان عنه فقط.

وعن مشاركته في العمل الأردني "حارس الجبل"، مع الفنانة صبا مبارك، والفنان منذر رياحنة، أكد أنه ما زال في مرحلة قراءة الورق، ولم يعط كلمة حول مشاركته في العمل، مؤكدًا أن مشاركته لصبا ومنذر، فكرة حلوة، وإن لم يستطع تحقيقها هذا العام، يحققها العام المقبل.

ويعرض لإياد نصار، خلال الوقت الحالي مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه ويشاركه البطولة داليا مصطفى وإنجي المقدم، وعدد كبير من النجوم.

وجاء المسلسل تتويجا للنجاحات التي حققها إياد نصار خلال الفترة الماضية في السينما بعد مشاركته في أفلام "الفيل الأزرق 2"، و"الممر"، و"كازابلانكا".

كما أنه يواصل تصوير فيلم "موسى"، مؤكدًا أنه في المراحل النهائية.

أما عن تجربته كعضو لجنة تحكيم في المهرجان الإسكندرية للمسرح العربي، أكد أنه يفكر في العمل بالمسرح، ولا يمانع في ضم بعض المواهب التي ظهرت خلال المهرجان لتسليط الضوء على موهبتها.

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