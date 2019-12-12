تعرف على الرسائل الأساسية لمنتدى شباب العالم هذا العام

قال محمد سامي، أحد الشباب المشاركين في تنظيم مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إن المنتدى قائم على سبع أعمدة رئيسية، هي الإفريقي، الروماني، الإغريقي، القبطي، الإسلامي، العربي، والمصري القديم أو الفرعوني.



وأضاف "سامي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن الرسائل الأساسية التي سيناقشها منتدى شباب العالم هذا العام، هي السلام، الإبداع والتنمية.



وأوضح أنه تم اختيار 36 شركة ناشئة على مستوى العالم من 18 جنسية مختلفة، وتم اختيارهم وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن لهم علاقة بالتكنولوجيا.

