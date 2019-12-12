المصريين الأحرار يكرّم منتخب "البوتشيا"

بدأت منذ قليل احتفالية حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، لتكريم المنتخب الوطني للعبة "البوتشيا" لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.



وحضر الاحتفالية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ورائد مقدم أمين شمال القاهرة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، والدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من الجهاز الإداري والتنفيذي لرياضات اللاعبين.



يأتي الاحتفال بمناسبة أول مشاركة دولية للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وفى البطولة العربية الإفريقية التى اختتمت فعالياتها في تونس، وحصل على يها اللاعب عبدالرحمن أحمد سعد على الميدالية الذهبية بالفئة الطبية bc3، فيما حصل اللاعب أبانوب وحيد على الميدالية الفضية بالفئة الطبية bc5، كما حصل اللاعب وائل حلمي على الميدالية البرونزية بالفئة الطبية bc5، وحصل اللاعب إسلام عمرو على المركز الرابع بالفئة الطبية bc2.