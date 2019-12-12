توصيات منتدى شباب العالم الأول: ما الذي تحقق؟

خرج منتدى شباب العالم الأول الذي أقيم خلال الفترة من من 4 - 10 نوفمبر 2017، بعشر توصيات من المقرر أن يتم تنفيذها بحسب خطة زمنية محددة، حيث ضمت ضمت أجندة منتدى شباب العالم 2017 مجموعة متنوعة من المحاور والتي ناقشت قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، وهي:



• محور الحضارات والثقافات

• محور صناعة قادة المستقبل

• نموذج محاكاة الأمم المتحدة



الوصايا العشر وتنفيذها

التوصية الأولى وموعد تنفيذها

تكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ خطة للتبادل الدراسي والثقافي مع جميع الأكاديميات والمعاهد والمراكز التدريبية المناظرة لها وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية بها كمنح مجانية للدارسين من الدول العربية والإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية.



وعقد المجلس اجتماعه الأول في العشرين من أكتوبر 2018، في مقر مدينة الشيخ زايد، وتم عرض الاستراتيجية العامة للأكاديمية وأهدافها، وما تم من أعمال. كما تم استعراض اللوائح الخاصة المنظمة للأكاديمية وتم التصديق عليها من مجلس الأمناء.



التوصية الثانية وموعد تنفيذها

توجيه اللجنة المنظمة للمنتدى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى مركز دولى معنى بالحوار بين شباب العالم، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتبنى قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولى والتوسع فى تنفيذه فى المنتديات القادمة، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال المؤتمر الثالث.



التوصية الثالثة

تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنى قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذى قام بتنفيذه شباب مصر والعالم والتوسع في تنفيذه في المنتديات المقبلة في جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية.



وتم محاكاة شباب العالم مع قادة إفريقيا، وتبادلو الأدوار نحو إفريقيا الغد من خلال إطلاق نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي في مؤتمر شباب العالم الثاني 2018.



التوصية الرابعة

تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة بانعقاد المنتدى سنويًا خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ.



التوصية الخامسة

تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لإنشاء «المركز المصري الإفريقي للشباب» والذى يهدف إلى توفير الرعاية للطاقات الشبابية من أبناء القارة السمراء في مختلف المجالات.



التوصية السادسة



تكليف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المصرية لإنشاء مركز إقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي يوفر الدعم العلمي والمالي للنابغين في مجال التكنولوجيا من الدول العربية والإفريقية.



وفي آخر 2017 عقدت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الأمم المتحدة لإطلاق مركز إقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى مصر، وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط على أن تركز مرحلته الأولى على توفير حلول إبداعية للتحديات فى قطاعات التعليم والصحة والصناعة والزراعة.



التوصية السابعة

تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم لاستضافة وفود شبابية من مختلف دول العالم لعقد ورش عمل وحلقات نقاشية على مدار عام 2018 حول مختلف القضايا والموضوعات التي تم مناقشتها خلال المنتدى مع تفعيل كافة آليات التواصل الحديثة لضمان توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من الشباب حول العالم.



وأنهى العديد بعضا من الورش وعلى رأسهم جامعة القاهرة ما يزيد على 35 نموذج محاكاة لأهم المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية والإقليمية والدولية، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على تقليد نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات وبما يتوافق مع معطيات المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع المصري.



التوصية الثامنة

تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وفي يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 وضعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حجر الأساس لأول مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإدارة الشبكة الدولية لرواد الأعمال "جين".



ومن 10 توصيات تم تنفيذ معظمها إن لم يكن الكل لتنفيذها على خطط زمنية طويلة الأمد، إلا أن صدى مؤتمر الشباب دخل حيز التنفيذ منذ الإصدار الأول له.