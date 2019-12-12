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مصر

مدبولي يبحث مع رئيس وزراء الجابون سبل تعزيز العلاقات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا"، الذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في مستهل اللقاء، نقل مصطفي مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الجابوني وتحياته للجابون قيادة وشعبًا، كما رحب رئيس الوزراء بنظيره الجابوني والوفد المرافق له، مُعربا عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوي لدولة الجابون الشقيقة في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدًا علي حرص مصر علي تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة، مشيرًا في هذا الصدد، علي سبيل المثال لا الحصر، العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري، وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجابون، إلي جانب الاستفادة المشتركة من الثروة الطبيعية التي تمتلكها الجابون من الأخشاب.

أعرب جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني عن تشرفه برئاسة وفد بلاده المشارك في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ناقلًا تحيات الرئيس الجابوني علي بونجو اونديمبا إلي نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان يتطلع الرئيس الجابوني إلي المشاركة بنفسه لخصوصية العلاقات بين البلدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك لظروف طارئة، وبناء عليه طلب منه تمثيله حرصًا منه علي توطيد أطر التعاون الثنائي.

أشاد رئيس الوزراء الجابوني بنجاح المنتدي والذي تضمنت جلساته مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، مضيفًا أن حرص القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز العلاقات بين البلدين تتضح من خلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات في الفترة الأخيرة من زيارات متبادلة لمسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجابون في أغسطس ٢٠١٧، الي جانب زيارة الرئيس علي بونجو اونديمبا، رئيس جمهورية الجابون الي مصر في نوفمبر ٢٠١٧ للمشاركة في منتدي شباب العالم، فضلا عن زيارته في فبراير ٢٠١٦ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وفي ذات الصدد نوه رئيس الوزراء الجابوني إلى أن بلاده حريصة علي متابعة مقترحات تعزيز التعاون التي تمت إثارتها خلال تلك الزيارات.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الجابوني عن تطلع بلاده لزيادة التعاون في الفترة القادمة مع شركة المقاولون العرب في مشروعات البنية التحتية، قائلًا: نرحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات سواء الأخشاب، أو الثروة المعدنية أو البترول، وغيرها، مضيفا أنه قابل في الأمس مسئولين من شركتي المقاولون العرب والسويدي في إطار حرص بلاده علي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصة أن تميز العلاقات الثنائية يتضح من خلال "المستشفي المصري الجابوني" والتي تخدم فئات عديدة من المواطنين في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر علي تعزيز التعاون في كافة الملفات خاصة التعاون في مجال الأمن لمواجهة الإرهاب والقضاء علي الجماعات المتطرفة في أفريقيا.

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